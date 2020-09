Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti: addio al Millefoglie, dolce preferito dalla Regina Elisabetta. Sui social al via raccolta firme per farla riaprire (Di lunedì 7 settembre 2020) addio al Millefoglie di Cavalletti. Il celeberrimo dolce a tre piani farcito di crema chantilly aRomatizzata al Marsala, divenuto famoso nel mondo fin dal 1951 quando a Roma aprì la pasticceria Cavalletti in via Nemorense (la leggenda narra che ogni anno anche la Regina Elisabetta se lo facesse spedire a Buckingham Palace) scompare per sempre. La pasticceria – considerata dalle guide gastronomiche tra le 5 migliori d’Italia – ha chiuso definitivamente l’attività. Secondo i ben informati, gli eredi di Cavalletti hanno deciso di non continuare. I più dispiaciuti sono i residenti del quartiere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

anna_annie12 : Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti. Era aperta dal 1951 | Sky TG24 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti. Era aperta dal 1951 - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti. Era aperta dal 1951 - SkyTG24 : #Roma, chiude la storica pasticceria Cavalletti. Era aperta dal 1951 - AnsaRomaLazio : Chiude Cavalletti, storica pasticceria di Roma. Famoso il Millefoglie, fallisce petizione per tenerla aperta #ANSA -