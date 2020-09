Roma, Bambino Gesù: scoperto il meccanismo che scatena la grave risposta infiammatoria nei bambini con Covid, ecco lo studio (Di lunedì 7 settembre 2020) scoperto il meccanismo che scatena la grave risposta infiammatoria nei bambini con Covid-19. Inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki, questa malattia infiammatoria sistemica causata nei bambini dall’infezione da SARS-Cov2 è denominata MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). I ricercatori del Bambino Gesù sono riusciti ora a identificarne il profilo immunologico e a riconoscerne il funzionamento. La ricerca dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede realizzata in collaborazione con il Karolinska Institutet di Stoccolma, apre la strada a test ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Scoperto il meccanismo che scatena una grave risposta infiammatoria nei bimbi con Covid-19. In uno studio pubblicato su 'Cell', i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - in collabo ...