Rocco Casalino in ospedale: anche lui come Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di lunedì 7 settembre 2020) Rocco Casalino si trova ricoverato al San Raffaele di Milano Il portavoce del Premier Giuseppe Conte, ovvero Rocco Casalino si trova in ospedale, ma non per il Covid-19. In questo caso il virus che sta mettendo in ginocchio l’intero Pianeta non c’entra nulla. Ovviamente la notizia del ricovero dell’ex gieffino ha scatenato l’interesse dell’opinione pubblica, per tale ragione il diretto interessato ha precisato che si trova in clinica non per sintomi riconducibili al Coronavirus e nemmeno che il tampone effettuato ha dato esito positivo. Allora per quale ragione? Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, Casalino si trova al San Raffaele di Milano per un’operazione chirurgica alla mandibola. In ... Leggi su kontrokultura

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'CASALINO SI CONFERMA UN TA-ROCCO: AVEVA GIURATO CHE CON IL FIDANZATO ERA TUTTO FINITO E INVECE...' - Corriere : Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento alla mandibola - rtl1025 : ?? Rocco #Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano per intervento a mandibola - ClaudioAgos : RT @IleanaNoIlenia: Rocco Casalino, laureato con il massimo dei voti in ingegneria elettronica (e specializzato in ingegneria gestionale),… - SupportRossi46 : RT @IleanaNoIlenia: Rocco Casalino, laureato con il massimo dei voti in ingegneria elettronica (e specializzato in ingegneria gestionale),… -