Robert Pattinson: quando Donald Trump consigliò all'attore di lasciare Kristen Stewart (Di lunedì 7 settembre 2020) Quattro anni prima di diventare presidente degli Stati Uniti, Donald Trump aveva usato il suo account Twitter per dare consigli a Robert Pattinson sulla sua vita amorosa con Kristen Stewart. Prima di diventare il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si dilettava a dare consigli amorosi a Robert Pattinson, come dimostra un tweet del 2012 in cui consigliava all'allora esordiente star di lasciare Kristen Stewart, sua ex compagna conosciuta sul set di Twilight. In un tweet il miliardario statunitense invitò Robert Pattinson a essere intelligente e mollare Kristen Stewart, con la quale aveva ... Leggi su movieplayer

