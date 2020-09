Ritorno in Classe, Azzolina: Scuola non è Posto Fatato (Di lunedì 7 settembre 2020) “Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la Scuola non è un Posto Fatato, asettico, dove il rischio è zero“. Queste le parole della Ministra Azzolina, ospite a Radio 24. “Per questo abbiamo lavorato con l’Iss per avere un protocollo e stabilire cosa si fa se c’è un contagiato in Classe” prosegue. “Se la Classe è in quarantena la didattica deve continuare” aggiunge, specificando che gli insegnanti “non possono rifiutarsi di lavorare da remoto“. Leggi su youreduaction

Il ministro della Salute: "Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi a fine anno. La mia proposta è che sia gratuito" Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, ...

Suona la campanella in alcune regioni

Mentre il 14 settembre, data in cui la maggior parte degli studenti torneranno sui banchi, si avvicina, la prima campanella per la scuola è suonata in Alto Adige, che ha anticipato ad oggi il ritorno ...

