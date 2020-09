Ritorno al Marigold Hotel: stasera su Rai2 il film con Maggie Smith e Judi Dench (Di lunedì 7 settembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:20, si va in India con Maggie Smith, Judi Dench e con il film Ritorno al Marigold Hotel, ancora diretto da John Madden. stasera su Rai2, alle 21:20, continuano le "vacanze" in India di Maggie Smith e Judi Dench con Ritorno al Marigold Hotel, film diretto nel 2015 da John Madden, già regista di quel Marigold Hotel, arrivato nelle sale nel 2012, di cui il film in onda oggi è il sequel. Sonny (Dev Patel) sta per sposare l'amore della sua vita, la bella Sunaina (Tena ... Leggi su movieplayer

Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Ritorno al Marigold Hotel (Film) #StaseraInTV 07/09/2020 #PrimaSerata #ritornoalmarigoldhotel @RaiDue - DonnaGlamour : Ritorno al Marigold Hotel: ecco le location del film con Judi Dench e Bill Nighy - zazoomblog : Stasera in tv Ritorno al Marigold Hotel: trama cast e curiosità - #Stasera #Ritorno #Marigold #Hotel: - GuidaTVPlus : 07-09-2020 21:20 #Rai2 Ritorno al Marigold Hotel #FilmCommedia,Drammatico #StaseraInTV - zazoomblog : Ritorno al Marigold Hotel: trama cast e streaming del film - #Ritorno #Marigold #Hotel: #trama -