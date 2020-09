Rischio METEO ESPLOSIVO, il Mar Mediterraneo è ancora caldissimo (Di lunedì 7 settembre 2020) Le temperature superficiali del Mediterraneo sono ancora molto elevate, con valori che arrivano fino ai 26-27 gradi sui mari più meridionali. Il calore immagazzinato nel Mare Nostrum può dare un contributo importante nell’enfatizzare le prime ondate di maltempo autunnale. Spesso abbiamo posto in evidenza il nesso tra fenomeni METEO violenti e temperatura superficiale del Mar Mediterraneo: in questo periodo il mare è in grado di rilasciare sotto forma d’energia tutto il calore accumulato dopo un agosto piuttosto caldo e con scarsi ricambi di aria. Adesso, tutta l’energia in gioco potrebbe venir fuori qualora venisse una fase METEO di maltempo particolarmente strutturato. Ma non solo, spesso basta una piccola goccia fredda per scatenare una vera e propria ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ?? #8settembre ??????? L’allerta meteo-idro non è una previsione del tempo ma una valutazione degli scenari e dei livel… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE per rischio idraulico, martedì #1settembre, in alcuni settori del Veneto ?? #allertaGIALLA per… - AristarcoScann1 : RT @DPCgov: ?? #8settembre ??????? L’allerta meteo-idro non è una previsione del tempo ma una valutazione degli scenari e dei livelli di rischi… - FF_AAediPolizia : RT @DPCgov: ?? #8settembre ??????? L’allerta meteo-idro non è una previsione del tempo ma una valutazione degli scenari e dei livelli di rischi… - AllertApc : RT @DPCgov: ?? #8settembre ??????? L’allerta meteo-idro non è una previsione del tempo ma una valutazione degli scenari e dei livelli di rischi… -