Riparte Prodigal Son su Premium Crime | dal 7 settembre la serie con Michael Sheen già rinnovata per la seconda stagione

Torna in onda Prodigal Son, la serie thriller con Michael Sheen e Tom Payne. Da stasera 7 settembre, Premium Crime (disponibile al canale 118 del satellite e al 460 pay tv) trasmette le repliche della prima stagione per un lunedì all'insegna del giallo poliziesco. La serie segue la vita di una famiglia disfunzionale. Malcolm Bright, ex profiler e poi consulente al Dipartimento di Polizia di New York, ha il dono di capire come funzionano le menti criminali, questo perché in famiglia c'è un assassino; suo padre è infatti Martin Whitly, famigerato serial killer conosciuto negli anni Novanta come "il chirurgo". Dopo che un omicida ha utilizzato il suo stesso modus operandi, Malcolm

