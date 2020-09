Rihanna: incidente con uno scooter elettrico, ma si è già ripresa (Di lunedì 7 settembre 2020) La cantante Rihanna è stata vittima di un lieve incidente la settimana scorsa, mentre era sul suo scooter elettrico ma ora sta già molto meglio. La pop star Rihanna è stata protagonista di un incidente la settimana scorsa, che le ha causato lividi e ferite su fronte e viso, mentre era a bordo del suo scooter elettrico a Santa Monica ma un portavoce rassicura tutti comunicando che sta già guarendo. Venerdì sera, infatti, Rihanna stava per raggiungere un ristorante a Santa Monica, tale Giorgio Baldi, e i paparazzi l'hanno immortalata con notevoli lividi sul viso. Le foto pubblicate da TMZ hanno destato non poca preoccupazione, ma un suo portavoce ha lasciato una dichiarazione a People, spiegando ... Leggi su movieplayer

