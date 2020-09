"Ridicoli e grotteschi". Coronavirus, lo sconcertante titolo del Corriere scatena Maria Giovanna Maglie: volano parole grosse (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel mirino di Maria Giovanna Maglie ci finisce il Corriere della Sera. La ragione? Un titolo proposto dal quotidiano di Via Solferino su Roger Cohen, prestigiosa firma del New York Times, progressista e fiero oppositore di Donald Trump, firma che ha contratto il Coronavirus. E lo ha contratto a Parigi. Il titolo del Corsera, rilanciato su Twitter dalla Maglie, recita: "Così combatto la peste nell'America di Trump". E si rimane un poco sbigottiti: ma come, l'infezione non era di origine transalpina? Certo che lo era. E non a caso, la giornalista sgancia la sua cannonata: "Ma non si è contagiato a Parigi in un Bar? Al Corriere hanno superato anche il ridicolo, siamo al grottesco", taglia corto la Maglie. ... Leggi su liberoquotidiano

“Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque... noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”. È serio, anche se sdrammatizza con la ...

