"Riapriremo e non richiuderemo le scuole. E' una promessa". Parla Franco Locatelli (Di lunedì 7 settembre 2020) E se cominciassimo dal chiederle cosa non dobbiamo chiederle? "Sarebbe formidabile". Vuole provarci? "Mi piacerebbe". Con il professore Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, sperimentiamo la prima "non" intervista sul covid. Cancelliamo dunque le domande format, "profe

Ultime Notizie dalla rete : Riapriremo non Scuola, lettera di un’insegnante: «Riapriremo ma non in sicurezza, ai prof lasciate il diritto di avere paura» Corriere della Sera La scuola non apre, 600 alunni "a spasso". Il caso a Monteverde

La Victor Hugo Girolami non riaprirà a settembre. Della scuola materna di Monteverde ne abbiamo raccontato in dettaglio la tortuosa vicenda. Dal crollo del soffitto di un’aula ad aprile 2019 alle pole ...

La viceministra Ascani a Prato: “Riapriremo le scuole il 14 e in sicurezza”

L’esponente del governo ospite del Partito Democratico in piazza del Pesce per la campagna dei candidati pratesi. Ciambellotti: “Mi impegnerò per la riduzione degli alunni per classe” PRATO. La vicemi ...

