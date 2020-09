Riapertura stadi, Zampa: “Forse derby di Milano con il pubblico” (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli stadi resteranno chiusi fino al 30 settembre come stabilito dall’ ultimo DPCM, ma, forse, da ottobre in poi potrebbe rivedersi il pubblico sugli spalti. Ad affermarlo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il sottosegretario alla salute, Sandra Zampa: “Se i numeri fossero buoni, se avessimo sostenuto con rigore e successo le prove della Riapertura, per Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe esserci il pubblico, se ci si comporta bene”. Ovviamente occorre sempre mantenere una certa prudenza, ma rimane la volontà di affrontare il tema concretamente: “Gli stadi? Tante volte ho cercato di spiegare che, con l’arrivo di tanta gente, gli inevitabili assembramenti, i mezzi di trasporto, sono aspetti di grande rischio. È per questo che dico che, ad oggi, sono i ragazzi italiani ad ... Leggi su sport.periodicodaily

