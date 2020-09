Riapertura stadi, l’ottimismo di Zampa: “Per Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe esserci pubblico” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il tema della Riapertura degli stadi la sta facendo da padrone negli ultimi giorni, a due settimane dall’inizio del campionato. All’ottimismo di questa mattina del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è seguito quello della Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che ha parlato dell’argomento ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Si teme che non si riescano a gestire grandi eventi sportivi – ha detto – Ho spiegato più volte che l’arrivo di tante persone, gli inevitabili assembramenti e i mezzi di trasporto sono aspetti di grande rischio. A oggi sono i ragazzi italiani ad avere tra le mani il destino di questo Paese. Se sulla scuola ce la caveremo bene, potremo poi riparlare degli stadi. Il 4 ottobre è un po’ presto, bisogna ... Leggi su calcioweb.eu

