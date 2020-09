Riapertura Scuola, Campania: ufficiale la data di riapertura (Di lunedì 7 settembre 2020) Decisa la data per la riapertura della Scuola nella Regione Campania: dopo un lungo dibattito, il governatore De Luca ha ufficializzato la decisione Ora non ci sono più dubbi. Anche la Regione Campania posticipa la data della riapertura della Scuola. Gli alunni di tutti gli istituti non rientreranno il 14 settembre, come nel resto d’Italia salvo qualche eccezione, ma dopo la tornata elettorale in programma il 20 e 21 settembre. Lo ha ufficializzato il governatore Vincenzo De Luca con un comunicato dove si spiega che è stato approvato il rinvio della riapertura della Scuola al 24 settembre, andando incontro a quanto richiesto dai sindacati della ... Leggi su bloglive

Patrizio Bianchi: "Si approfitti del covid per riformare la scuola: ce lo chiede l'Ue"

“Approfittiamo dell’emergenza covid per risolvere i vecchi problemi della scuola che è fondamentale per tirar via il paese dalle secche della bassa crescita. E il governo approfitti della nuova impost ...

