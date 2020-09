Riapertura Scuola, Ascani: non Lasceremo Indietro Nessuno (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista la viceministra Anna Ascani, che parla di Riapertura della Scuola. “Il 14 si riapre in presenza e sicurezza. Abbiamo fatto molto e non Lasceremo Indietro Nessuno: se i presidi hanno dubbi o problemi abbiamo messo a disposizione un help desk per aiutarli” dichiara Ascani. La viceministra continua: “Abbiamo destinato fondi per 34 milioni, oltre ai 70 del decreto di agosto, perché gli enti locali possano pagare l’affitto di spazi privati da destinare alle scuole. In questa settimana stiamo risolvendo le criticità residuali“. Ascani parla poi delle graduatorie provinciali: “Abbiamo digitalizzato il sistema di reclutamento e ci sono alcuni errori. Molti sono ... Leggi su youreduaction

