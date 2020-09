Regione Campania, De Luca: Stanziati 8,5 milioni per completare il Palazzetto dello sport di Salerno (Di lunedì 7 settembre 2020) “Abbiamo fatto uno sforzo enorme per finanziare, come Regione Campania, le Universiadi. Abbiamo deciso di utilizzare le risorse che avevamo risparmiato nell’evento per finanziare tutta una serie di impianti sportivi che erano rimasti incompleti. Abbiamo completato il finanziamento per alcuni impianti sul Napoli ma abbiamo approfittato di questa occasione per stanziare 8 milioni e mezzo di euro per completare il Palazzetto dello sport di Salerno”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato questa mattina dal Mediterranea Hotel, il progetto del Palazzetto dello sport di ... Leggi su ildenaro

