Regionali Veneto, malore in diretta per il candidato del centrosinistra Lorenzoni. Tre giorni fa aveva annunciato: “Sono positivo al Covd” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione del Veneto, Arturo Lorenzoni, ha avuto un malore durante una diretta Facebook in collegamento con il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, e il candidato sindaco di Venezia Pier Paolo Baretta. Lorenzoni, il 4 settembre, aveva annunciato in un video di essere positivo al coronavirus: “Sto bene, già non ho più la febbre, e la nostra campagna elettorale continua! Siate cauti, con tutte le precauzioni, usate sempre la mascherina, ché questo virus è maledetto!”. L'articolo Regionali Veneto, malore in diretta per ... Leggi su ilfattoquotidiano

