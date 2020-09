Regionali, mercoledì 9 settembre presentazione della lista “De Luca Presidente” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mercoledì 9 settembre, alle ore 16, presso il comitato elettorale del candidato Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca, sito a Benevento in via Traiano, si terra’ la conferenza stampa della lista “De Luca Presidente”. Parteciperanno i candidati al Consiglio Regionale: Marisa (detta Monica) Castaldo e Raffaele Del Vecchio. Interverrà il vice Presidente della Regione Campania, on. Fulvio Bonavitacola. L'articolo Regionali, mercoledì 9 settembre presentazione della lista “De Luca Presidente” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

