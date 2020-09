Regionali: Bonaccini presenta il suo libro 'La destra si può battere' (Di lunedì 7 settembre 2020) ... Assessora Regionale alla formazione e l'Istruzione Federico Mirabelli , Segretario Pd Livorno e consigliere comunale Modera Micaela Nasca , giornalista del TGcom24. In occasione della campagna ... Leggi su livornopress

LivornoPress : Regionali Bonaccini presenta il suo libro La destra si può battere - PaolaSimonin : @DxZagor @alessia_smile6 @todorov_denis Però in Emilia, poverini, ne sono spariti molti col VAIRUS Risparmieranno… - ClaudioMeazza : RT @TwittGiorgio: Regionali, Bonaccini: Se le cose andranno come previsto e quindi male, il Pd potrebbe cambiare volto....SI PREPARA IL RIT… - PonytaEle : RT @TwittGiorgio: Regionali, Bonaccini: Se le cose andranno come previsto e quindi male, il Pd potrebbe cambiare volto....SI PREPARA IL RIT… - TwittGiorgio : Regionali, Bonaccini: Se le cose andranno come previsto e quindi male, il Pd potrebbe cambiare volto....SI PREPARA… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Bonaccini presenta Regionali, Bonaccini: "Ripercussioni del voto sulla segreteria Pd? Si vedrà". E intanto fa campagna in Toscana, sempre più come leader nazionale La Repubblica Alberto Zoli: il delegato che conosceva lo studio del CTS era membro dell’Unità di crisi di Fontana

Alberto Zoli è il delegato per la Regione Lombardia che ha presentato al ministro Roberto Speranza lo studio del CTS che, secondo le accuse di Salvini, sarebbe stato nascosto alle regioni dal governo.

Fusione Camere di Commercio, Pieroni: "Serve una proroga"

"Sulla questione fusione delle Camere di Commercio la Regione Toscana dovrebbe prendere spunto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, che ha proposto una proroga di altri tre anni", af ...

Alberto Zoli è il delegato per la Regione Lombardia che ha presentato al ministro Roberto Speranza lo studio del CTS che, secondo le accuse di Salvini, sarebbe stato nascosto alle regioni dal governo."Sulla questione fusione delle Camere di Commercio la Regione Toscana dovrebbe prendere spunto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, che ha proposto una proroga di altri tre anni", af ...