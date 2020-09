Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, come funziona (Di lunedì 7 settembre 2020) Il voto per il Referendum costituzionale è fissato per domenica 20 e lunedì 21settembre. Il quesito riguarda il taglio dei parlamenti, si tratta, tuttavia, di un Referendum confermativo in quanto la riforma è già stata approvata dal Parlamento. Non è previsto il quorum. Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari Gli italiani chiamati alle urne nelle giornate del 20 e 21 settembre sono circa 51milioni. Il voto del Referendum coincide con le elezioni Regionali in sette Regioni, con le amministrative e le suppletive. Domenica 20 settembre si potrà votare dalle 7 alle 23, mentre lunedì 21 dalle 7 alle 15. Non è previsto alcun quorum, quindi non è necessario ... Leggi su notizieora

