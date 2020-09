Referendum: Conte, ‘da Pd decisione attesa, maggioranza non è agitata’ (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Non credo che la maggioranza fosse così agitata sul Referendum…”. Così il premier Giuseppe Conte, risponde ai cronisti che, al suo arrivo a Beirut, gli chiedono se il sì del Pd al Referendum sul taglio dei parlamentari tranquillizzi la maggioranza. “La decisione di votare Sì – osserva il presidente del Consiglio – è stata presa dai parlamentari in grandissimo numero. E’ chiaro che all’interno delle forze politiche ci possono essere distinguo e discussione, ma la decisione” presa dalla Direzione dem “era una decisione anche molto attesa rispetto al passaggio parlamentare”.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

Scuola, Conte assicura: "Superata la maggior parte delle criticità, fiducia nella ministra"

Il premier Giuseppe Conte raggiunge Beirut, ma la sua attenzione è ancora tutta per la situazione italiana. La scuola, prima di tutto: "Io sono fiducioso. Devo dire la verità, quest'anno c'è una parti ...

