Raduno “no mask”, lo sfottò di Luca Bizzarri in piazza: «Moriremo tutti». Dai negazionisti insulti e minacce – Il video (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreC’era anche il comico Luca Bizzarri lo scorso 5 settembre a Roma alla manifestazione dei negazionisti del Coronavirus. Con una mascherina nera indosso (caso unico in una piazza gremita di manifestanti senza protezioni individuali), un paio di cuffie, e un telefono il noto presentatore si è intrufolato al Raduno “no mask”. Bizzarri ha fatto, con la consueta ironia, una sorta di telecronaca del Raduno in una diretta trasmessa sulla sua pagina Facebook: «Per colpa del 5G diventeremo dei cyborg», ha detto con tono ironico Bizzarri scherzando sulle affermazioni degli oratori, e «Stanno dicendo che Moriremo tutti, ... Leggi su open.online

