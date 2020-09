Quel male banale: Willy ucciso dal branco di ragazzi ’qualunque’ (Di lunedì 7 settembre 2020) C’è un quinto indagato per l’assassinio di Willy Monteiro Duarte, oltre ai quattro giovani già reclusi nel carcere di Rebibbia, accusati di aver ucciso a calci e pugni il 21enne di origine capoverdiana residente a Paliano che, nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, civilissima cittadina a sud di Roma, aveva avuto l’ardire di intervenire in difesa di un suo ex compagno di scuola preso di mira da uno dei bulli del branco. Perché questo sono di sicuro, Mario … Continua L'articolo Quel male banale: Willy ucciso dal branco di ragazzi ’qualunque’ proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Colleferro, gli amici di Willy: “Tutti sapevano che quei ragazzi erano violenti, delle furie”

"Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". A raccontarlo all'Adnkronos è Lore ...

