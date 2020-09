Qualificazioni Europei calcio femminile 2022: le 28 azzurre convocate per Israele e Bosnia (Di lunedì 7 settembre 2020) Giovedì 10 settembre il raduno a Coverciano, una settimana dopo la ripresa del percorso di qualificazione all’Europeo 2022. Sei mesi dopo l’ultimo match disputato all’Algarve Cup l’Italdonne riprenderà il proprio cammino verso Euro 2022 con i match di qualificazione in programma giovedì 17 settembre contro Israele a Empoli e martedì 22 settembre a Zenica contro la Bosnia. Per l’occasione la ct azzurra Milena Bertolini ha convocato 28 giocatrici, di seguito l’elenco completo. Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Hellas Verona), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Atletico ... Leggi su sportface

