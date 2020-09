QAnon. Naama, la bambina di Gaza spacciata per vittima di violenza e pedofilia (Di lunedì 7 settembre 2020) Sabato 5 settembre 2020 l’utente Maurizio Gustinicchi (@gustinicchi) pubblica un tweet con le foto di una minorenne insinuando che sia stata vittima di violenza da parte di un adulto: «Pensate che traumi le hanno fatto subire, povera stella! Io gli taglierei il BATACCHIO e lo darei in pasto ai vermi». Il riferimento al «batacchio» fa pensare a un caso di pedofilia, uno dei cavalli di battaglia della propaganda QAnon, ma la storia della bambina nella foto è ben diversa. La bambina si chiama Naama Abu al-Foul ed è protagonista del servizio di Channel 4 News del 2015 sui bambini vittime degli scontri a Gaza. CHANNEL 4 Il fotogramma del servizio usato per il meme diffuso online Ecco un’altra ... Leggi su open.online

