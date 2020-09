Prosegue la marcia del tifone Haishen sul Giappone: ordine di evacuazione per 1,6 milioni di persone, le FOTO dallo Spazio (Di lunedì 7 settembre 2020) Il tifone Haishen Prosegue la sua rotta, lungo la fascia sud occidentale dell’arcipelago del Giappone, nella regione del Kyushu, dove il livello di allerta è elevato: è stato emesso un ordine di evacuazione che riguarda 1,6 milioni di persone nelle prefetture di Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita e Kagoshima. Si temono frane, esondazioni dei fiumi e la possibilità di allagamenti in aree a bassa quota. Alle 9 del mattino ora locale (le 2 di notte in Italia) il tifone si trovava a 110 km a nord della città di Tsushima, nella prefettura di Nagasaki, e faceva registrare forti precipitazioni e venti fino a 155 km/h. Nell’intera regione al momento sono 32 le persone ferite a ... Leggi su meteoweb.eu

