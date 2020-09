Prof. Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi: “Quadro clinico in miglioramento” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Ospedale San Raffaele di Milano, pochi minuti fa, ha rilasciato il bollettino medico firmato dal Professor Alberto Zangrillo, relativo alle condizioni del presidente Silvio Berlusconi, che sembrano essere ancora in leggero miglioramento: “Il presidente dottor Silvio Berlusconi e’ in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed e’ coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. Leggi su sportface

