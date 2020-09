Previsioni Meteo: oggi ancora maltempo su diverse aree del Nord e in Sicilia. Sole e caldo estivo altrove [DETTAGLI] (Di lunedì 7 settembre 2020) Previsioni Meteo – Puntualmente dal pomeriggio-sera di ieri e soprattutto poi nella notte è arrivato un diffuso maltempo su molte regioni settentrionali. le aree più colpite sono state quelle Alpine e prealpine e molti settori tra la il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e anche il Veneto. In particolare sulla Liguria centrale, più specificamente su Genova, peraltro da noi individuata come una tra le aree più sensibili per fenomeni forti in questo peggioramento, si è abbattuto un violento temporale soprattutto nella notte, con grandine e apporto di oltre 100 mm su alcuni settori del Capoluogo, come riportato dalle stazioni di Genova Granarolo, con 100,6 mm e Genova-Oregina, con 103,2 mm. Naturalmente ne sono conseguiti danni per allagamenti, ma ... Leggi su meteoweb.eu

Rovesci o temporali. Vento da ENE con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperature minime comprese tra 18 e 19 °C e massime comprese tra 20 e 25 °C. Quota 0°C a 3300 metri. La situazione ...

Alan Reppert, Senior Meteorologist AccuWeather, ha precisato che aree di Spagna, Portogallo, e Francia potrebbero beneficiare dai temporali, in quanto l’assenza di precipitazioni estive ha determinato ...

