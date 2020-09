Preoccupa Zaniolo: esce infortunato. Ferretti: “Distorsione al ginocchio” (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Italia vince contro l'Olanda, ma rischia di dover perdere a lungo Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è uscito anzitempo nella prima frazione di gioco dopo aver riportato una distorsione al ginocchio. Si teme un lungo stop per la giovane mezzala. L'ANALISIIl Professor Andrea Ferretti, responsabile dell'Area Medica Azzurra, fa il punto della situazione sull'infortunio del giocatore ai microfoni di Rai Sport: "Si tratta di una distorsione del ginocchio importante. Purtroppo il termine di paragone è complicato perché si parla di un ginocchio già infortunato. Domani valuteremo la situazione e l'entità. Lui viene da un lungo percorso riabilitativo. E' una ricostruzione del crociato e logicamente è molto Preoccupato". Preoccupa ... Leggi su itasportpress

