Portogruaro (Venezia) – Tragico incidente in autostrada: tutta colpa di un cinghiale (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ successo tutto sulla carreggiata est della A4, tra San Stino e Portogruaro. Nell’incidente sono rimaste coinvolte più vetture, cinque i feriti: la più grave è una donna. C’è un cinghiale in mezzo all’autostrada. Un incidente tra più auto. Nulla di drammatico, fino a quel momento. Poi però una donna di Udine è scesa dalla vettura per … Leggi su periodicodaily

matteosalvinimi : ??#Portogruaro (Venezia) - incontro con i cittadini

E’ successo tutto sulla carreggiata est della A4, tra San Stino e Portogruaro. Nell’incidente sono rimaste coinvolte più vetture, cinque i feriti: la più grave è una donna. C’è un cinghiale in mezzo a ...

Cinghiale attraversa l’autostrada, maxi incidente tra cinque auto in A4

È successo la scorsa notte nel tratto tra San Stino e Portogruaro, donna grave. Coinvolti anche due padovani che viaggiavano a bordo di una Peugeot PORTOGRUARO (Venezia). Un cinghiale in autostrada ha ...

