Pomeriggio Cinque, puntata 7 settembre 2020: anticipazioni e diretta (Di lunedì 7 settembre 2020) Riparte oggi, dalle 17,10 circa, la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D'Urso. Con l'inizio del mese, riprendere il contenitori quotidiano di notizie, approfondimenti con una parte legata al gossip. La conduttrice torna, quindi, al timone del programma di successo del daytime di Canale 5, da anni sempre fedele al suo stile e alla suddivisione in due parti: la prima dedicata alla cronaca e agli approfondimenti (con collegamenti con gli inviati) e la seconda, più leggera, incentrata sullo spettacolo e sull'intrattenimento. Sarà così anche quest'anno? Lo scopriremo oggi, a partire dalle 17.10, con il nostro consueto liveblogging di inizio stagione. Appuntamento quindi più tardi per seguire insieme la prima puntata di Pomeriggio Cinque, scoprendo ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Cinque

Canale 5 dà il via ad una nuova stagione televisiva, che parte con non poche difficoltà per via dell’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus. Nonostante tutto però la tv non si ferma, anzi Mediase ...Ripartono con le nuove edizioni Unomattina, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta, Melaverde, Mattino Cinque, Uomini e donne, Pomeriggio Cinque, Caduta Libera, Forum. L'Italia in ...