Pomeriggio 5, in diretta, la puntata del 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) live placementRiparte oggi, dalle 17,10 circa, la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D'Urso. Con l'inizio del mese, riprendere il contenitori quotidiano di notizie, approfondimenti con una parte legata al gossip. La conduttrice torna, quindi, al timone del programma di successo del daytime di Canale 5, da anni sempre fedele al suo stile e alla suddivisione in due parti: la prima dedicata alla cronaca e agli approfondimenti (con collegamenti con gli inviati) e la seconda, più leggera, incentrata sullo spettacolo e sull'intrattenimento. Sarà così anche quest'anno? Lo scopriremo oggi, a partire dalle 17.10, con il nostro consueto liveblogging di inizio stagione. pubblicato su TVBlog.it 07 settembre 2020 17:10. Leggi su blogo

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? #Azzurrini arrivati a Kalmar, nel pomeriggio la rifinitura in vista del match con la #Svezia ???? ?? L'… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '#Libano:… - RahulVaishya10 : RT @Granbig989: Buongiorno ragazzi! ?? Ecco cos'è successo ieri pomeriggio dopo la diretta di #cam4 con il mio amico @carlosfontanaxx ?????? ht… - mp_0911_ : La vita in diretta, mattino 5, ogni mattina, pomeriggio 5, tagadá......per citare solo quelli trasmessi nelle ore d… - yoshi5477 : RT @Vivo_Azzurro: #Under21 ???? #Azzurrini arrivati a Kalmar, nel pomeriggio la rifinitura in vista del match con la #Svezia ???? ?? L'artico… -