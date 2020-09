“Polvere”: alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia la memoria del terremoto di Amatrice (Di lunedì 7 settembre 2020) Presentato oggi, lunedì 7 settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia come Evento speciale, presso il Venice Production Bridge all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, e in diretta streaming su VPB Channel, il documentario ‘Polvere’ (Dust, Italia, B/N, 61’) diretto da Simone Aleandri (Mater Matera; Sono Cosa Nostra; Grand’Italia; As time goes by), prodotto da Sandro Bartolozzi per Clipper Media con la produzione esecutiva di Barbara Meleleo, in collaborazione con Aregoladarte, progetto Arte per Rinascere, con il patrocinio di Mibact, Regione Lazio e Comune di Amatrice. La proiezione del documentario è stata anticipata dai saluti di Andrea Del Mercato, Direttore ... Leggi su domanipress

