Playoff Nba: riscatto Lakers, i Bucks si salvano senza Antetokounmpo (Di lunedì 7 settembre 2020) Playoff Nba. I Lakers riscattano la sconfitta di Gara-1 e pareggiano la serie con i Rockets. I Bucks rimandano i festeggiamenti degli Heat Lakers e Bucks vincono le rispettive gare valide per i Playoff Nba. I gialloviola riscattano la brutta sconfitta di Gara-1 e pareggiano la serie con i Rockets. Protagonisti assoluti i soliti Lebron e Davis, autori di 62 punti combinati. I Lakers giocano un ottimo primo tempo, e all’intervallo sono avanti di 16 punti. I texani rientrano prepotentemente in partita dominando il 3° quarto con un parziale di 43-21. I Rockets pagano lo sforzo nell’ultimo quarto e vengono sconfitti 117-109. Tra i Lakers, oltre ai soliti due, buona gara di Morris, Kuzma e Rondo. Harden realizza 27 punti, ma viene lasciato ... Leggi su zon

I mesi di prolungato lockdown dovuto all’emergenza sanitaria hanno causato lo stop forzato di numerose attività sportive tra cui il basket, che continua ad essere una delle più apprezzate in Italia e ...Il problema al polso destro non sembra dare tregua al centro serbo dei Nuggets, che cercherà in tutti i modi di esserci contro i Clippers nella decisiva gara-3: le alternative a disposizione di coach ...