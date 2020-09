Photofestival: 140 mostre fotografiche a Milano e dintorni (Di lunedì 7 settembre 2020) Photofestival: a Milano e dintorni dal 7 settembre sfoglia la gallery Scenari, orizzonti, sfide, il mondo che cambia è il fil rouge che collega le 140 mostre di Photofestival, importante rassegna dedicata alla foto d’autore, con un palinsesto diffuso nelle sedi istituzionali e non solo. Nutrita presenza femminile – 35 personali, 19 collettive, 18 curatrici – tra cui Centimetroxcentimetro, intensa ricognizione di Anna Maria Tulli sulle pareti della città, Svestirsi/Undressing, riflessione ... Leggi su iodonna

Scenari, orizzonti, sfide, il mondo che cambia è il fil rouge che collega le 140 mostre di Photofestival, importante rassegna dedicata alla foto d’autore, con un palinsesto diffuso nelle sedi istituzi ...

Photofestival 2020

E’ un inedito palcoscenico autunnale quello pronto ad accogliere la quindicesima edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore che tradizionalmente anima la primavera culturale milanes ...

