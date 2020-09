Perché The Vigil è il film horror perfetto per il 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Parliamo di The Vigil, e di come sia, a suo modo, l'horror cinematografico ideale per un anno a dir poco insolito. 23 luglio 2020: il sottoscritto entra nel Capitol, multisala nei pressi della stazione di Zurigo, per vedere The Vigil - Non ti lascerà andare, su consiglio di un amico che lo ha visto al Festival di Toronto nel settembre del 2019. È la prima vera nuova uscita da mesi, tolte le anteprime stampa e i titoli che sono arrivati, talvolta in sordina, nelle sale europee dopo essere usciti on demand negli Stati Uniti. Come da regolamento in tutti i cinema elvetici, per chi si procura i biglietti in loco c'è l'obbligo di fornire i propri dati personali, o tramite un'app ... Leggi su movieplayer

Zip_zona : RT @Blowjoint: Green Panda e #TheGreenNation x #spininelfianco #FranceVerte #CRD #Mmemberville @SpinellidItalia @The_GreenNation Perché i… - TeleCapriNews : Arrestato un 27enne sospettato di essere l’autore degli accoltellamenti a Birmingham che hanno provocato un morto e… - nonnachicca58 : RT @Marty_Loca80: Save the Children. “I bambini di Gaza stanno morendo perché viene negata loro la possibilità di accedere all’assistenza… - Marty_Loca80 : Save the Children. “I bambini di Gaza stanno morendo perché viene negata loro la possibilità di accedere all’assis… - Minatore73 : @hellas_army @RealBarlafuss @summerofciuccio @Howard_The_ @PBerizzi @repubblica Tu invece sei a spasso perché sei i… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché The Franca Leosini a Selvaggia Lucarelli: “Vi spiego perché non voglio che la Rai mandi le repliche di… Il Fatto Quotidiano