Per la Raggi e Zingaretti nuovo esame elettorale: test prima del Campidoglio (Di lunedì 7 settembre 2020) Non ci sono solo il referendum e le Regionali. Nel Lazio, il 20 e 21 settembre, si voterà anche per il rinnovo di 36 sindaci e Consigli comunali: 15 in provincia di Roma; nove in quella di Frosinone; sette nel reatino; tre in provincia di Viterbo e due in quella di Latina. Di questi 36 comuni al voto, 11 hanno popolazione superiore ai 15mila abitanti e, quindi, nel caso che al primo turno nessuno superasse la metà dei voti validi, si andrebbe al turno di ballottaggio fissato per domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Questi 11 Comuni over 15mila sono tutti politicamente rilevanti e gli esiti del voto possono costituire un test in vista dei prossimi appuntamenti come le Comunali di Roma del 2021. PROVINCIA DI ROMA Il più popoloso è il Comune di Albano Laziale che conta oltre 38mila abitanti. Dopo due mandati, finisce l'era di Nicola ... Leggi su iltempo

