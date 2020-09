Per il finale di Lincoln Rhyme su Italia1 arrivano quattro episodi: ci sarà la seconda stagione? (Di lunedì 7 settembre 2020) Per il finale di Lincoln Rhyme arriva una mini maratona su Italia1 ma i fan dovranno fare i conti con il fatto che non ci sarà un seguito per la serie. Ormai dallo scorso giugno i fan che hanno adorato la prima stagione sanno bene che non ci sarà un seguito perché la rete ha deciso di cancellare lo show per via degli scarsi ascolti portati a casa. Lincoln Rhyme 2 non ci sarà e gli unici episodi che vedremo saranno proprio quelli che in queste settimane hanno affollato il prime time di Italia1 con i nostri detective a caccia del vero Collezionista di ossa, proprio il personaggio del romanzo firmato da Jeffery Deaver che ha ispirato la serie. I quattro episodio che la rete ... Leggi su optimagazine

AMorelliMilano : #Milano, è di 8 feriti il bilancio finale della notte di questo sabato sui #Navigli, diventati bersaglio di circa 1… - Eurosport_IT : Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria finale, lascia gli US Open per squalifica ? Qual è la vostra op… - IlContiAndrea : #Amadeus annuncia che i Big di #Sanremo2021 saranno svelati durante la finale delle selezioni per #SanremoGiovani i… - nicoferlav : RT @AMorelliMilano: #Milano, è di 8 feriti il bilancio finale della notte di questo sabato sui #Navigli, diventati bersaglio di circa 15 no… - AlessandroMagg4 : Largo successo per il Cska nel test con i cugini del Khimki (senza Shved e Jovic tra gli altri), un vero e proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Per finale Finale Ligure in lutto per la scomparsa di padre Carlo Sciandra IVG.it Kingdom Hearts: Melody of Memory, gli sviluppatori ci raccontano il gioco

Sulla carta, Kingdom Hearts: Melody of Memory era un progetto del tutto prevedibile. Nei quasi vent'anni passati dalla prima avventura di Sora, i fan della serie hanno imparato a convivere con continu ...

Boom per le vendite di tablet nel mercato EMEA: oltre 23% negli ultimi mesi

IDC conferma il buon momento per il mercato delle soluzioni tablet anche nelle regioni EMEA, con la domanda di nuovi prodotti generata quale conseguenza diretta della pandemia da COVID-19 che ha tocca ...

Sulla carta, Kingdom Hearts: Melody of Memory era un progetto del tutto prevedibile. Nei quasi vent'anni passati dalla prima avventura di Sora, i fan della serie hanno imparato a convivere con continu ...IDC conferma il buon momento per il mercato delle soluzioni tablet anche nelle regioni EMEA, con la domanda di nuovi prodotti generata quale conseguenza diretta della pandemia da COVID-19 che ha tocca ...