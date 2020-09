Pensione Quota 41 e finestra di tre mesi, qualcosa potrebbe cambiare nel 2021? (Di lunedì 7 settembre 2020) La Pensione Quota 41 è destinata ai lavoratori precoci, è richiede un’anzianità di 41 anni di contributi, ma questi non sono gli unici requisiti, bisogna trovarsi anche in una delle quattro tutele previste dalla normativa. Inoltre, la Quota 41 prevede un finestra mobile di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti, inserito nel decreto legge numero 4/2019. Questa misura è istituzionale, questo significa che non ha scadenza e fa parte delle pensioni news. Pensione Quota 41 e finestra mobile di tre mesi Sull’argomento un lettore ci ha scritto: “Finirò la Naspi a ottobre e il patronato mi ha detto che da gennaio 2021 posso presentare domanda per la ... Leggi su notizieora

