Pensione opzione donna e lavoro dopo la decorrenza: è possibile? (Di lunedì 7 settembre 2020) Non sempre è possibile riprendere a lavorare dopo la decorrenza della Pensione. Ci sono misure che lo vietano totalmente (come ad esempio la quota 100 che ammette solo il cumulo di redditi da Pensione con redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro l’anno), altre misure che lo permettono senza limiti e vincoli, altre ancora che consentono il lavoro dopo il pensionamento ma pongono dei limiti ben precisi. Pensione opzione donna e lavoro Un lettore scrive per chiedere: Ho avuto accesso alla Pensione lo scorso anno con l’opzione donna, con 58 anni di età e 35 anni di contributi. La ... Leggi su notizieora

