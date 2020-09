Paura Zaniolo, l’azzurro esce per infortunio durante Olanda-Italia: si teme un interessamento del crociato (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolò Zaniolo è uscito al 41′ di Olanda-Italia a causa di un infortunio. Ferretti: “Distorsione al ginocchio, il ragazzo è preoccupato”. L’Italia trattiene il fiato per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è infatti uscito dal campo durante il match di Nations League contro l’Olanda all’Amsterdam Arena. Zaniolo, infortunio al ginocchio Il 21enne giallorosso ha lasciato il terreno di gioco al 41′ a causa di un infortunio al ginocchio dopo un contrasto con Van de Beek. Zaniolo ha poggiato male la gamba e si è accasciato al suolo, richiamando subito l’attenzione dei sanitari. Il ... Leggi su newsmondo

SkySport : Italia, paura per Zaniolo: infortunio al ginocchio sinistro - zazoomblog : Olanda-Italia paura Zaniolo: esce per infortunio si teme per il crociato - #Olanda-Italia #paura #Zaniolo: - SteMaceroni71 : RT @fredomancini: Paura per #Zaniolo. Speriamo bene. Ma non ho buone sensazioni - SmorfiaDigitale : Olanda-Italia, paura per Zaniolo: problema al ginocchio ed esce. Al suo posto de... - SmorfiaDigitale : Olanda-Italia, paura Zaniolo: esce per infortunio, si teme per il crociato -