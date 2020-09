Patrizio Bianchi: "Si approfitti del covid per riformare la scuola: ce lo chiede l'Ue" (Di lunedì 7 settembre 2020) “approfittiamo dell’emergenza covid per risolvere i vecchi problemi della scuola che è fondamentale per tirar via il paese dalle secche della bassa crescita. E il governo approfitti della nuova impostazione europea: Bruxelles non ci chiede tagli, come nel 2011, ma riforme per lo sviluppo. E allora: come dice Gentiloni in riferimento all’uso delle risorse del recovery fund, 380 progetti non sono un piano. Un piano è una visione: significa dare al paese l’idea che, al di là delle regole sanitarie, vi è una strategia di sviluppo equo e solidale...”.Patrizio Bianchi ancora non si capacita di come il governo non riesca ad approfittare della crisi del covid per una prospettiva di rilancio del paese a ... Leggi su huffingtonpost

“Approfittiamo dell’emergenza covid per risolvere i vecchi problemi della scuola che è fondamentale per tirar via il paese dalle secche della bassa crescita. E il governo approfitti della nuova impost ...

"Approfittiamo dell'emergenza covid per risolvere i vecchi problemi della scuola che è fondamentale per tirar via il paese dalle secche della bassa crescita. E il governo approfitti della nuova impost ...