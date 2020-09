Partono per festeggiare il loro anniversario di matrimonio, Maria Pia e Luciano muoiono in un incidente stradale (Di lunedì 7 settembre 2020) Due cittadini di Torella dei Lombardi, nella provincia di Avellino, queste le due vittime dell’orribile incidente accaduto nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, sulla Strada Statale 272, tra San Severo e San Marco in Lamis, nel Foggiano. I nomi delle due vittime sono Luciano Loria, di anni 71, e Maria Pia Mastrominico, 68 anni: una coppia, marito e moglie, che stava andando a festeggiare il proprio anniversario di matrimonio fuori città. Luciano e Maria Pia sono rimasti coinvolti nel tragico sinistro che ha compreso un bilancio totale di due morti e ben dieci feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accadimento. Fra i ... Leggi su caffeinamagazine

OhBryanTiLanci : @elliotaldstan Ah certo, sempre se partono e i freni funzionano. Ma loro non hanno mai gli stessi problemi, ne esco… - RealBarlafuss : @Howard_The_ @summerofciuccio @Minatore73 @hellas_army @PBerizzi @repubblica E quindi somarino è giusto avere basi… - Antetempo : @marco62719263 @makkox Ma figurati, non hai visto Milano, a Roma siamo 5 anni indietro. A Milano la mattina alla st… - ComuneAncona : Si torna a #Teatro con un poker di spettacoli e partono gli abbonamenti! Posti limitati per garantire il… - kurxkage : scusate ma sono veramente stanca. anche perché partono quasi sempre per dei malintesi che potrebbero essere chiarit… -

Ultime Notizie dalla rete : Partono per Il Lecce sonda Cacciabue. I big del Lecce: partono? Forse | Telerama News TeleRama News Cinquanta atleti per la traversata Capo Altano-Portopaglietto

Sono arrivati da diverse parti della Sardegna per disputare la traversata Capo Altano-Portopaglietto, una delle poche gare in acque libere valide a livello regionale proposte in questo periodo di ripa ...

Covid, 14 contagi in provincia di Oristano

Oristano oggi è la seconda provincia per numero di contagi. Ben 14 ne sono stati registrati dall'Unità di crisi regionale sui tamponi effettuati ieri. E il coronavirus è approdato anche nel Montiferru ...

Sono arrivati da diverse parti della Sardegna per disputare la traversata Capo Altano-Portopaglietto, una delle poche gare in acque libere valide a livello regionale proposte in questo periodo di ripa ...Oristano oggi è la seconda provincia per numero di contagi. Ben 14 ne sono stati registrati dall'Unità di crisi regionale sui tamponi effettuati ieri. E il coronavirus è approdato anche nel Montiferru ...