Parla la madre di Emanuele Morganti: "Con Willy ho provato il dolore di tre anni fa" (Di lunedì 7 settembre 2020) Emanuele Morganti aveva la stessa età di Willy Monteiro - 21 anni - quando è stato massacrato di botte da cinque buttafuori di un disco bar di Alatri, nel 2017. A ricordare quel tragico episodio, dopo la notizia dell’omicidio del giovane a Colleferro, è oggi la madre Lucia Pica: “Ho provato il dolore di tre anni fa. Il sacrificio di mio figlio Emanuele non deve restare vano”, afferma in un appello raccolto da Frosinone Today.Cos’altro deve accadere per poter fermare tutta questa violenza, questo delinquere sprezzante. Come possiamo fermare noi questa follia se la stessa deriva da mancanti valori morali, etici e civili di vita? Valori che non vengono più dalle famiglie che sono sempre ... Leggi su huffingtonpost

Emanuele Morganti aveva la stessa età di Willy Monteiro - 21 anni - quando è stato massacrato di botte da cinque buttafuori di un disco bar di Alatri, nel 2017. A ricordare quel tragico episodio, dopo ...

