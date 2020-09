Paragone all’assalto: questa Europa incoerente schiaccerà l’Italia del fare (Di lunedì 7 settembre 2020) di Gianluigi Paragone. L’altro giorno il vice presidente della commissione europea Franz Timmermans in una intervista ha fatto capire una volta di più la logica che governa gli aiuti di Bruxelles. Il succo, ben sintetizzato dal titolo, era: la Ue controllerà che l’Italia faccia le riforme adeguate. In poche parole i progetti che saranno approvati dalla commissione attraverso il Recovery dovranno restare nella solita architettura dello Stato di Maastricht, in barba a tutti i mea culpa sulla lontananza del progetto europeo dai cittadini. Detto altrimenti, chi vuole i soldi (indebitandosi) faccia quel che vogliamo noi. L’asse del nord (Von Der Leyen-Timmermans-Vestager) marcherà a uomo il governo italiano affinché continui coi compiti a casa, con gli effetti che ben conosciamo: zero crescita, disoccupazione ... Leggi su ilparagone

maxschiavini : Paragone all'assalto: questa Europa incoerente schiaccerà l’Italia del fare - Il Tempo - Santy77135464 : RT @GeMa7799: Paragone all'assalto: questa Europa incoerente schiaccerà l'Italia del fare... #italexit diventa una questione di soppravvive… -

