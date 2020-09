Paolo Ziliani, altro attacco a Chiellini: critica alla Gazzetta, nuova stoccata al capitano bianconero (Di lunedì 7 settembre 2020) Ziliani Chiellini, ecco la provocazione: 'Dateci un altro totem' Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport , in un paragrafo dedicato all'Italia , appare il titolo : ' Mancini dà la spinta. C'è ... Leggi su news.superscommesse

5maggio2002 : @fabiocp88 sarà una cosa tipo Paolo Ziliani - Ronnyfootball_ : @cmdotcom Fino a ieri Paolo Ziliani rispondeva a Pistocchi delle perdite della juve,parlerà delle perdite della sua… - Shinichi199E : @salpaladino La commissione sarà presieduta da Paolo Ziliani, Pecoraro e Pistocchi - Paolo_Pupillo : @CaveloX9 Sarei interessato a Ziliani. Mi ha bloccato dal primo giorno, senza aver scritto nulla, sulla fiducia. Pago in contanti. - juan20992496 : @ZZiliani @capuanogio Chissà la signora ziliani con monterò se gli chiedeva di gridare in Italiano o no!!!! Gli avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ziliani Ziliani e il titolo della Gazzetta dello Sport, attacco a Chiellini: “Dateci un altro totem” SuperNews Ziliani punge la Juve: "Progetto geniale! Via Higuain, ma sapete cosa chiede Suarez?"

"Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca buonuscita al Pipita per gettarsi su Suarez (33 anni) che chiede 15 di bonus alla fir ...

Paolo Ziliani attacca Conte: “Il guaio è che l’Inter gli dà retta”

L’Inter dopo aver rinunciato all’acquisto di Sandro Tonali, sembra ormai prossima ad acquisire le prestazioni di Aleksandar Kolarov dalla Roma e di Arturo Vidal (che ad ore dovrebbe rescindere con il ...

"Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca buonuscita al Pipita per gettarsi su Suarez (33 anni) che chiede 15 di bonus alla fir ...L’Inter dopo aver rinunciato all’acquisto di Sandro Tonali, sembra ormai prossima ad acquisire le prestazioni di Aleksandar Kolarov dalla Roma e di Arturo Vidal (che ad ore dovrebbe rescindere con il ...