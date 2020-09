Paolo Chillè | stroncato a 28 anni da tumore inoperabile | FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Il povero Paolo Chillè ucciso da un tumore che non poteva essere in alcun modo rimosso chirurgicamente. Era malato da molto tempo. Si chiamava Paolo Chillè e la sua storia aveva fatto il giro di tutta Italia a causa della triste situazione che lo riguardava. Il giovane aveva un tumore implacabile, che purtroppo è riuscito … L'articolo Paolo Chillè stroncato a 28 anni da tumore inoperabile FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : Addio Paolo, addio guerriero - DarioPanzac89 : RT @fanpage: Addio Paolo, addio guerriero - CiaoKarol : Addio a Paolo Chillè, morto a 28 anni per un raro tumore. L’Italia si era mobilitata per aiutarlo: Riposa in pace P… - CiaoKarol : PAOLO RIPOSA IN PACE. NOI PREGHIAMO PER TE ?????? - GaProfgio : RT @Infomessina: Paolo Chillè non ce l'ha fatta, il mostro ha vinto, Messina piange un suo giovane figlio -

