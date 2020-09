Paolo Ascierto primo oncologo al mondo per la cura al melanoma (Di lunedì 7 settembre 2020) Il professor Paolo Ascierto e la sua equipe raggiungono il prestigioso traguardo di miglior centro al mondo per la cura al melanoma Napoli raggiunge uno splendido traguardo con l’Istituto dei tumori Pascale primo centro internazionale per la lotta al melanoma. A dirlo è la classifica stilata dal sito americano Expertscape.com che mette al primo posto nel mondo, su 65mila esperti, Paolo Ascierto. Ascierto è direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori partenopeo. Il Covid gli ha dato sicuramente una popolarità inaspettata. La ... Leggi su zon

