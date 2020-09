Palermo, Saraniti e il sogno rosanero: “Da bambino tifavo al Barbera, la manita al Catania e il Covid-19…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Andrea Saraniti e il sogno di indossare la maglia del Palermo.L’ex attaccante del Lecce quest’anno ha finalmente coronato il desiderio di poter giocare nella squadra della sua città.Per contribuire alle sorti del Palermo, l'attaccante sogna di ripetere quanto già ha fatto con Lecce e Vicenza, ovvero vincere il campionato di Serie C. «Da sempre, andavo allo stadio a tifare Palermo negli anni della Serie C e della Serie B. Il mio posto era in gradinata, papà Fortunato non poteva seguirmi perché non vedeva e mi accompagnava un suo amico», racconta ai microfoni de Il Giornale di Sicilia.La partita più bella nella galleria dei ricordi di Saraniti è stata quella contro il Catania al ... Leggi su mediagol

