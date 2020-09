Palermo: domenica 13 il disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale, verrà evacuata la zona del porto (Di lunedì 7 settembre 2020) L’area del porto di Palermo domenica 13 settembre sarà evacuata per consentire il disinnesco di una bomba da aereo ancora inesplosa e risalente alla II Guerra Mondiale. Il sindaco Leoluca Orlando ha emesso un’ordinanza nella quale, oltre a indicare le strade interessate dall’evacuazione dalle 6 alle 9, prevede il divieto di sosta in via Francesco Crispi e nelle traverse, comprese dal civico 90 al civico 290, per una a una profondità di 50 metri, nonché in tutti i lati di piazza della Pace e di Piazza Ucciardone e il divieto di circolazione veicolare e pedonale nel raggio di 400 metri dal luogo in cui si trova l’ordigno. Saranno chiuse anche tutte le chiese, i negozi e le attività ... Leggi su meteoweb.eu

